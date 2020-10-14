BizStarter｜父女檔創珠寶品牌 疫情生意少一半 「一旦爸爸退休 我未必繼續經營」

家族小本經營珠寶工場，每天對着閃閃發亮的鑽石，會是甚麼感覺？80後珠寶設計師Vanessa Yuen就有一位手藝非凡的珠寶工匠父親，小時候已經出入工場的她，對於人們趨之若鶩的鑽石和黃金，反而不太心動。畢業後投身時裝設計業，卻因為一個裸辭決定，多年後重新回到珠寶業這個圈子，更與爸爸一起創立輕珠寶品牌，父女檔拍住上。原本小店漸上軌道，但今年面對一場突如其來的武漢肺炎，如何逆境求存？

15萬元創業 一年回本

Vanessa在2015年投資了15萬元，開設了本地輕珠寶品牌Vanessa Bell Jewellery，邀請有50多年經驗的珠寶工匠袁爸爸合作，以父女檔形式在珠寶圈打拼。除了透過社交媒體開設網店外，Vanessa亦在商廈以每月萬多元租了一個樓上舖，店舖一半用作工場，讓袁爸爸專心製作，另一半用作實體店，方便客人親身感受。

Vanessa設計的珠寶，走復古與簡約路線，售賣18K金、鑽石與彩色寶石為主，價格定位在1,000元至7,000元在右。「想價錢上Casual啲，但手工上我哋係fine jewerelly咁樣去做。因為爸爸佢始終做開定製，所以佢嘅手工係唔需要去懷疑，講緊你平時買到的未必係一個香港工匠、香港製作嘅一個質素。」Vanessa指開業一年後，小店已經回本，現時生意額每月約5至6位數字，視乎月份而定。

由對珠寶零興趣到醉心研究

鑽石對於女士們總有些有不可抗拒的力量，不過家裏經營珠寶工場的Vanessa卻不以為然。「當你喺一個珠寶工場長大，你唔會話特別好鍾意鑽石或者珠寶，因為你由細到大都見，只不過係普通一粒石。」後來Vanessa實踐了時裝設計師的夢想，工作數年，遇上樽頸期。生活營營役役，尤其這行業特別講求創意，她感到力不從心，於是2013年26歲的她，毅然裸辭到英國工作假期。

到英國後，剛好找到一份手造珠寶店的工作，為日後創業埋下伏線。「喺嗰度我學識咗好多制作上嘅野，對我嚟講係好熟口面，因為以前成日喺爸爸工場側邊，睇住佢點樣做首飾。」在英國的磨練，燃起Vanessa對珠寶製作的興趣，加上袁爸爸是老行尊，在天時、地利、人和的配合下，她回港後邀請爸爸一起創立了這個輕珠寶品牌，展開創業之路。

疫情第三波 生意大跌五成

開業5年，小店由寂寂無名，到現時有一定知名度，原本已經漸上軌道，奈何一場武漢肺炎，令Vanessa大失預算。她直言由6月起，生意額跌了一半有多，情況比起疫症爆發初期更為嚴峻。她這樣理解，「其實新年之後疫情對生意影響，都冇而家跌得咁多。可能嗰陣大家覺得疫情唔會去到咁長，都仲會花錢去買奢侈品。但係而家疫情過咗咁耐，大家都寧願將錢買抗疫產品，都未必想拎2,000蚊出嚟買一隻戒指。」以往10月已踏入旺季，為週年慶、聖誕節等節日作準備，不過今個10月，本港疫情依然反反覆覆，第4波似在醞釀，消費氣氛仍不似預期。

的確，不少港人在疫情時期，寧將預算花在口罩或其他生活用品上，減少購買非必需品。政府統計處公佈的8月份零售業數據顯示，2020年首8個月合計的零售業總銷貨價值，與2019年同期比較，估計下跌約30%。當中珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物大跌約四成，相反超級市場貨品的類別逆市上升接近一成。

積極求變 小店逆境求存

為了救亡，Vanessa沒有坐以待斃，在8月時進行了一次大減價，雖然反應沒預期中好，但仍是一個好的嘗試。被問到市況繼續差下去，會擔心經營困難嗎？她直言，「驚，其實我諗我係呢兩個月開始驚。我哋好少做減價，以往一減價，客人都會買兩三件，但係今次你睇到客人有種勒緊褲頭嘅感覺。」加上金價攀升，每盎司黃金曾高見2,000美元，令Vanessa的生產成本大增。她決定改變策略，開始設計輕金且價錢相宜的款式，並在社交媒體進行直播，落力推介新款式，成果算是不錯。

現時生意稍見起色，小店繼續想方法在逆境中求存。Vanessa指流動資金最多撐到半年至一年，「同埋我哋就算唔做嘅時候，都可以拎金去變賣。」山不轉路轉，路不轉人轉，在如此艱難的經營時刻下，Vanessa學懂調整心態，為下一次機遇作好準備。

記者：財經組

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