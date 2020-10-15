中國經濟｜上月CPI重回1水平至1.7% 好過預期 PPI遜預期

中國國家統計局公佈9月經濟數據，CPI按年增長1.7%略低於市場預期的1.9%，至於PPI則按年下跌2.1%，差過市場預期下跌1.8%。

其中CPI當中，食品價格上漲7.9%按月回落3.3個百分點；影響CPI上升約1.69個百分點；食品中 ，豬肉價格上漲25.5%，按月回落27.1個百份點；鮮菜價格上漲17.2%，升幅擴大5.5個百分點；牛肉及羊肉價格分別上漲9%及5.4%。

PPI方面，燃料動力類價格下跌9.3%，化工原料類價格下跌7.8%；農副產品類價格上升3.9%，有色金屬材料及電線價格上升2.9%。

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