李華華Online｜「今日頭條」起訴「今日油條」侵權

今日有內媒報道，同屬抖音母公司字節跳動嘅「今日頭條」起訴多間公司侵權，當中包括「今日油條」。

報道提到，河南今日油條餐飲管理喺5月成立，申請註冊咗「今日豆花」、「今日麵條」、「餅多多」、「快手抓餅」、「明日油條」等商標。

華華去過「今日油條」官網睇，依家仲運作緊，個logo同今日頭條一樣用上紅底白字，話要「打造國民二十年後的油條新記憶」，仲同正大集團、中糧集團和金龍魚等多家知名企業達成戰略合作夥伴關係，背後勢力好似好勁咁。

字節跳動今次以商標權權屬、侵權糾紛為由起訴，但之前Air Jordan、New Balance敗訴，中國山寨打贏正版似乎已經係常識。但過去多數係外資敗訴，今次「自己人打自人」，睇嚟有一番惡鬥。

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