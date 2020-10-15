大舉擴張｜字節跳動擴大新加坡業務 擬增聘數百人

彭博報道，近日被美國連番打壓的字節跳動，正搬遷到新加坡金融區的一個更大的辦公室，並計劃在未來三年在當地增加數百個職位。

報道提到，字節在印度、英國及美國遭受挫折之後，正準備在亞洲各地推廣其社交媒體服務。公司在新加坡投資數十億美元，並已簽署了一項協議，在萊佛士碼頭一號（One Raffles Quay）租用三層面積超過5,574平方米的樓層，並計劃在未來三年內增加數百個職位。

新辦公室目前正在重新裝修中，公司員工很有可能會在明年第一季遷入。字節跳動目前在新加坡有200多個職缺，包括數據分析師、產品政策與法律顧問在內等職位。

字節跳動的代表拒絕對消息發表評論。

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