會師中環｜四大薪金「明凍暗減」（神仙丁）

早兩個星期，四大會計師樓公佈了來年的薪金水平，整體表面上是凍薪，但如果計埋花紅部份比上年少了一截，其實是「明凍暗減」。以德勤為例，上年表現正常會有一個月花紅，但到了今年就只有0.2個月，而且還有傳來年會大幅減少「加班補水」。那到底四大會計師樓的表現是否真的如此不濟？我沒有香港區的數據，但四大每年都會公佈全部營收數據，我相信可作參考。

截至今年六月三十日為止，羅兵咸全球收入增長3%至430億美元，當中亞洲區增長5%；安永全球收入增長4%至372億美元，當中亞太區增長8%；德勤全球收入則增長5%至476億美元。縱使增長比率較近年平均值低，但在如此環境下錄得增長還是不錯的成績。至於香港區的表現，我相信會是高於全球平均值，畢竟香港現在背靠祖國，而祖國又號稱是全球受武漢肺炎影響最少、經濟復蘇得最快的大國，其表現一定領先全球。在如此強勁的營運表現下，再加上政府「保就業」過億元的資助，到底是甚麼驅使四大會計師樓「明凍暗減」呢？

第一個原因當然是順勢而為，畢竟公司可能已經想減薪多年，只是差個借口罷了，而今次減人工覆蓋範圍廣泛，連一些較低級的合夥人都有減薪，我相信到最後都是養肥了金字塔最頂尖的老闆；第二個原因，我估計就像國泰或多年前的中信一樣，很可能在動盪的市場中炒輸了𧗠生工具，又或是買了大量滙豐收息結果輸到仆直，到最後要向員工落刀填數。無論如何，員工這次減薪還是減得不明不白。

神仙丁

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