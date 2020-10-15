鳳德邨147呎納米公屋248萬沽 低兩年前公屋王一成

全港歷史呎價最貴公屋鑽石山鳳德邨,疫情下再錄成交，距離最高價「九折」成交。

去年刷新全港最高公屋成交呎價的鳳德邨，富誠地產周文卓表示，鳳德邨最新錄一宗成交，為第2座碧鳳樓低層C室，建築面積193方呎，實用面積147方呎，為開放式間隔，向東北，望市景，日前獲買家自由市場以249萬元承接，建築呎價12,849元，實用呎價16,870元。單位屬罕有已補地價開放式單位，業主放盤一星期，輕微減價2萬元售出。原業主2017年8月以206萬元購入，持有單位3年，是次轉手帳面賺42萬元，升值20%。

兩年前，同座樓下一層單位，同屬實用面積147方呎，於自由市場以278萬元成交，呎價高達18,912元，登上全港歷史呎價最貴公屋。是次鳳德邨碧鳳樓再錄成交，呎價相比兩年前跌一成。

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