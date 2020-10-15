澳門與中證監加強「證券合作」 學者：從不擔心取代香港

國家主席習近平近日南下出席深圳經濟特區建立40周年活動時，形容深圳是大灣區建設的重要引擎，已引發外界討論深圳會否取代香港的地位。此時，澳門金管局與中證監簽訂了《合作備忘錄》加強證券領域的合作，不免令人猜想香港是否正被邊緣化。但有學者表示從不擔心，並表示「無人可以取代到香港」。

澳門金管局表示，因澳門與内地金融市場關係日趨緊密，《合作備忘錄》訂定了雙方在監管協助、信息互換、人員交流培訓和技術援助等方面的合作框架，將有助加強雙方在證券領域的合作，共同維護兩地金融市場的穩健運行。

澳門經濟財政司司長李偉農表示期望進一步深化監管協作及落實人才培訓交流，相信有關合作可確立兩地在證券範疇的跨境監管合作機制，有利於澳門現代金融業，特別是債券市場的穩步發展，為日後澳門與內地金融市場的「互聯互通」鋪路。

去年澳門回歸中國20周年，傳中央「送大禮」支持其建設證券交易所，打造以人幣結算的「東方納斯達克」，外界揣測此舉為取代香港金融中心的「Plan B」，惟後來消息傳出交易所初期以債券交易為主。

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照聞言即稱「無人可以取代到香港」。他解釋，當人民幣一日未國際化，香港作為唯一「自由港」便有優勢。他稱，內地要開放資本市場是很危險；加上，澳門不論是人才及金融基建都十分落後，難以建立成功的交易所，遂根本不擔心其他城市會威脅香港的國際金融中心地位。

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