iBond優惠｜陸香港推8厘加息券 2手送最多400元

新一批iBond出爐，銀行券商陸續推出認購優惠。平保（2318）陸金所旗下的陸香港宣布，新客透過陸香港APP抽iBond，公司會補貼8厘息率收益券，同時新客獲「7免」優惠及200元超市現金券回贈。

「7免」包括豁免認購手續費、首6個月內沽出經紀費、提早贖回費、代收利息費、存入費、託管費及到期贖回費，認購時間為10月15日至11月4日晚上九時。

至於8厘息率收益券則適用於平台上的非貨幣市場基金，包括iBond，但基金額度限2萬元，為期3個月。換言之，陸香港客戶最多可於2手iBond上用盡8厘息率收益券，3個月內最多可獲約400元額外補貼，另有今批iBond最少2厘包底。

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