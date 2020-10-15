一分鐘投資筆記｜有事搵香港 無事褒深圳（徐風）

「港版國安法」生效，外界認為這表明了中國對香港的態度：由過去接受國際制訂的遊戲規則，變成要用自己的行事方法，並嘗試利用香港，將「中國規則」輸出海外。

另一方面，中國國家主席習近平也趁深圳改革開放40周年時南下，加上推出多項新政，重點發展金融、放寬市場准入，增強深圳在大灣區中的核心引擎功能，似乎想將深圳升上神枱，就算香港出事，也有深圳可以擔起區內融資大旗。

理論上，假如中國希望輸出「中國規則」，香港應該是中國的模板。不過推出國安法後，在中國的國策當中，香港似乎已經沒有其獨特的角色，淪為「配合大灣區發展」，可能更反映中國的意圖：將香港併為大灣區一併管理。

沒有香港這個中西匯合、緩衝之地，靈活的商界則早已轉身。美資萬里富（Motley Fool）及澳資西太平洋銀行（Westpac）先後撤出香港，核心地區的甲級寫字樓空置率約有一成，反映近期政治風險的提升，已令香港難以吸引外資進駐。

香港的剩餘價值，似乎只剩下自由流通的貨幣及相對完善的金融制度，成為中資的集資渠道，以及讓海外資金以「隔岸觀火」的心態做投資。

恒大（3333）近年粗獷發展，打響品牌背後，其實計劃在中國A股市場打另一個融資平台，集資上市取得資金，讓投資者可在公開市場放售恒大股票，並填回近萬億元的債務，功德完滿。豈料中國卻剎停內房企業A股上市申請，結果債務即將期滿，還款在即，開始醞釀成流動性危機。及後恒大在國慶期間瘋狂大劈價，物業低至七折放售，並利用香港市場配股集資43億元，成為恒大的「救命丹」。

在香港籌錢吊命的恒大，主席許家印則趁習近平南下深圳大送高帽：「沒有黨的堅強領導，沒有恒大的今天。」充份反映中資如何看待中國、深圳與香港。

對外資而言，香港與大陸無異；對中資而言，香港只是「抽水機」；對以香港為家的投資者而言，靈活應變，順着資金走，總沒有錯。

徐風

筆者為證監會持牌人https://www.facebook.com/followsthewind/

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