銷情回暖｜投資基金公會：首8月基金銷售4,224億元 債券基金受捧

香港投資基金公會公佈最新基金銷售數據，今年首8個月的基金總銷售額為545億美元（4,223.8億港元），按年跌16％。期內錄得37億美元淨流出。該會主席鄒建雄表示，自4月起銷售錄剩流入，7月及8月更見到強勁勢頭，反映投資者略由避險轉為進取。

今年初，投資者擔心疫情會對全球經濟造成很大的衝擊，因此急於避險，導致基金業在3月錄得84億美元淨流出。但利率維持在歷史低位，投資氣氛逐步改善，全球資產價格亦回升。單計8月份的總銷售額為68億美元，比4月的低位上升了48％。

當中，債券基金貢獻最大，約佔行業總額的48％。以環球、亞洲和高收益債券基金流入尤其強勁。4月至8月間，分別錄得6.96億美元、28.15億美元及3.45億美元的凈流入。亞洲債券基金在第3季最為受捧。

股票基金則有160億美元的總流入，總銷售額按年升52％。雖然期內仍錄7.97億美元的淨流出，但較2019年錄得的39億美元淨流出已大幅收窄。

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