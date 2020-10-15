地皮估值｜東涌東商業地明日截標　市場憂有流標風險　呎價估值3000元

鄰近迎東村，位於東涌東填海工程上的東涌45號商業地周五截標，但市場普遍憂慮疫情因素，加上環球政經局勢不明朗，認為地段有流標風險，而且發展商並不會踴躍入標，相信就算中標，估值都低至38億元，每呎樓面地價約3,000元。

地段地皮面積13.3萬方呎，可建樓面約126.1萬方呎。萊坊執行董事林浩文指，地皮附近配套並不成熟，而且遠離東涌市中心，估計需要約7至10年時間，地區才可成型，投資額大及回報期長，相信發展商對這類商業地皮興趣不大。

加上同區已經有東薈城及機場北商業區興建中的「SkyCity」，未來商業競爭大，而且疫情下航空及洒店業大受打擊，相信發展商會考慮興建酒店、服務式住宅、寫字樓及商場（如outlet）的綜合發展。但在現時疫情及市況下，相信出價會很保守。估計每呎樓面地價約3,000至3,500元，即估值約38至44億元，投資額約80至90億元，長期租金回報率約3至3.5%。

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