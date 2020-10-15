大行報告｜穆迪：電盈要求香港電訊提供額外財務支持可能性不大

穆迪發表研究報告指，電訊盈科（008）要求香港電訊（6823）提供額外的財務支持可能性不大，因香港電訊的信用評級比電盈更強。但如果電盈信用評級下降，要求香港電訊提供額外支持風險將增加。但電盈正採取步驟控制債務增長，從而控制了這一風險。

報告提到，電盈一直在將其獲得股息中90％分配給自己股東，幾乎沒有投資OTT和免費電視媒體業務。其子公司盈大地產（432）債務亦一直增加，為其在亞洲的開發項目提供資金。

報告並指，電盈擁有在不影響香港電訊情況下，管理其自身槓桿的記錄。如在今年8月，電訊盈科考慮OTT業務獨立上市，並減持盈大地產，將有助於遏制進一步的槓桿增長。

電訊盈科報4.73元，跌2.4％；香港電訊升0.96%，報10.52元。

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