【滙海探戈】疫情惡化　歐元不樂觀 - 奇兵

歐洲肺炎疫情加劇，加上有美國藥廠叫停疫苗研發工作，削弱市場風險胃納，造就美元近日牛皮靠穩。非美貨幣當中，歐元前景較不樂觀。

美國總統特朗普與眾議院議長佩洛西意見不咬弦，令當地短期推出新一輪刺激經濟方案的機會渺茫，加上藥廠強生因應有志願參與測試者出現未明病情，叫停肺炎疫苗研發工作，都利好美元和日圓為首的避險貨幣。

值得注意的是，雖然美國疫情仍然嚴峻，但歐洲的情況更令人擔心。以法國為例，上周末就有逾26,000宗新症確診，而西班牙單日感染就過萬宗，對比兩國今年3月高峯期時分別錄得的7,578宗和9,159宗嚴重很多，促使區內多國推出新的社區隔離措施，這一輪疫情勢必重創歐洲經濟。

在夏季疫情未爆發第二波前，專家曾樂觀預測歐洲經濟下半年會復蘇，但疫情翻波對經濟的衝擊已開始浮現。例如德國ZEW企業信心由9月的77.4急降至10月的56.1，遠低於預期的73；而歐洲央行理事Klaas Knot日前也明言，歐元區經濟正在放緩。在此情況下，繼第二季經濟收縮11.8%後，第四季恐怕也重拾負增長，增加區內經濟出現雙底衰退的可能性。

歐元近期走勢偏軟，但相對9月時高位的1.2011美元，至今只回落200多點子，對比第二季收市的1.1234美元，下跌空間有的是。若疫情持續惡化，在下月美國總統大選結果揭盅前，保守估計將下試1.16算。當然，如果特朗普連任失敗而觸發美股急回，情況就要重新評估。

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