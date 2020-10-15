證監出手｜先思行主席蘇煜均違反收購守則 被施加冷淡對待令

先思行（595）主席兼大股東蘇煜均因違反《收購守則》下的強制全面要約責任，遭證監會公開譴責，並對其施加為期24個月的冷淡對待令，即被罰禁止參與香港證券及期貨市場買賣。

證監會指，蘇在違規事項發生時，是先思行的主席、執行董事兼行政總裁。於2016年，蘇曾貸款予一名借款人，而該名借款人於2017年6月向蘇的代名人轉移2,500萬股先思行股份，以償還貸款。鑑於該股份轉移，蘇於先思行的權益由2.38%增至5.61%，而蘇及與一致行動集團的權益則由35.61%增至38.84%。

其後，該一致行動集團繼續收購先思行股份，直至2018年4月27日為止，而該等收購行動亦跨越2%自由增購率。

蘇向證監會表示，他並未留意到在《收購守則》下由其代名人持有的股份會被計作為他本身的權益。他承認違反了《收購守則》，令先思行股東失去了就他們的股份接獲全面要約的權利，並同意接受現時對他採取的紀律行動。

證監會提醒，有意利用香港證券市場的人士在進行有關收購、合併及股份回購的事宜時，應根據《收購守則》行事。蘇的行為未能符合他理應達到的標準，並漠視了《收購守則》其中一條最重要的條文，故應受到現時的紀律處分。

根據《公司收購、合併守則》要求，持股30%至50%的股東遵守自由增購率（creeper）規定，若在12個月內增持公司股權達2%，就需要向其他股東提出全購要約。

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