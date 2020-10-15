iBond 2020｜iBond下周認購 券商免息孖展吸客

iBond下周五開始認購，券商紛紛出招吸客，除免除多項雜費，部份更提供免孖展利息。

其中致富提供8免，免按金、孖展利息、認購費等；而耀才除免除託管、代收息費等基本雜費外，則送20股盈富（2800）及10股滙控（5）。Boom亦免除大多雜費，與及為首3萬元認購額提供100%孖展，超過3萬元其後孖展息率為1.88厘。時富亦提供多項雜費豁免。

新一批iBond除派息有2厘包底，最高發行額亦由以往100億元，調升至最高150億元，視乎反應而定。至於每手入場費維持1萬元，認購期由10月23日早上9時開始，直至11月5日下午2時結束。香港居民可透過配售銀行、證券經紀或香港中央結算有限公司認購債券。

配發機制與以往「循環分派」機制相同，即盡可能一人派一手，債券將於11月16日發行，並於翌日掛號，並可在二手市場進行買賣。

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