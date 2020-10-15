澳洲第二大銀行退出中港業務

【本報訊】在中國與澳洲關係漸趨緊張之際，澳洲第二大銀行西太洋銀行（Westpac）表示，決定將其國際業務整合為新加坡、倫敦和紐約三個分行，這決定意味銀行將退出其在北京、上海、香港、孟買和雅加達的業務營運，而銀行為此將削減超過150個職位。

彭博引述西太平洋銀行代理行政總裁Curt Zuber表示，銀行的優先關注重點是在澳洲和紐西蘭的核心客戶，這一變化料不會對該行的現金收益產生太大影響。

削逾150個職位

按計劃，將來可改善銀行的資本效益，風險加權資產規模可縮小逾50億澳元；報道又引述消息指出，西太平洋銀行亦將削減上述退出業務地區逾150個職位，裁員行動歷時一至兩年。

近期中國與澳洲關係急劇惡化，未知今次西太洋銀行的行動，是否與此有關。中國當局早前證實，澳洲華僑、中國環球電視網（即中國國際電視台，CGTN）知名主播成蕾，涉嫌危害國家安全被拘留。隨後，最後兩名在華澳洲記者在外交人員建議下緊急回國，至日前有外媒傳出，中國最近已暫停採購澳洲煤炭。

另一邊廂，西太平洋銀行早前捲入洗錢問題，承認於2013年11月至2018年9月期間，未有滙報2,300萬宗國際滙款，涉及款項超過500億港元，上月底遭澳洲監管機構罰款13億澳元（約70.8億港元），創當地金融機構歷來最高罰款。