環聯調查｜經濟不穩 26至40歲千禧世代拖欠供款一年大增72%

疫情打擊全球經濟，消費力轉弱同時，財務壓力增加，全球信貸資訊公司環聯（NYSE: TRU）發表《全球新冠肺炎疫情下消費者財政困難研究報告》，調查所得，多達 73%消費者表示家庭收入受到負面影響。面對經濟環境不穩定，拖欠供款有上升趨勢，年齡介乎26至40歲的千禧世界，今年第2季拖欠個案更由去年同期107 宗，大增72%至今年同期184宗。

環聯自今年4月起，進行了一系列《全球新冠肺炎疫情下消費者財政困難研究報告》，最新一次研究於8月底至9月初進行資料搜集。研究顯示，有73%的消費者表示他們的家庭收入受到新冠肺炎的負面影響。

按《2020 年第二季信貸行業分析報告》數據顯示，上半年整體按揭的逾期還款率有輕微上升趨勢，按年升幅1點子。第二季樓宇按揭相關數據顯示，若以不同年齡層劃分，X 世代（1965 至1979年出生）的拖欠宗數由去年第二季的 302 宗，升至今年第二季的 426 宗，增幅達 41%，千禧世代即年齡介乎26至40歲人士，拖欠個案更由去年第二季的 107 宗，大增72%至今年同期184宗。

另外，環聯的第二季樓宇按揭相關數據顯示，Z 世代（1995 或以後年生）受財政影響人數更多達 76%。對工作的影響方面，在是次調查裡，多達 20%的 Z 世代受訪者表示被裁員，而千禧世代（1980至1994 年生）則有多達 60%表示工時減少。

雖然近期置業信心較年初回升，不過，環聯香港區行政總裁林嘉儀表示，千禧世代和 Z 世代須小心評估自己的還款能力以免拖欠按揭貸款。肺炎疫情為消費者財政狀況帶來不確定性，有機會因拖欠償還按揭供款而降低信貸評分，準買家須更審慎，消費者宜量力而為，免陷入債務危機。

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