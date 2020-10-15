阿里新世界撐腰｜傳DayDayCook籌備在港上市 創辦人崇拜林鄭伍淑清

內媒IPO早知道報道，網上烹飪平台DayDayCook（日日煮）近期正與投行密切接觸，籌備赴港上市。

報道提到，日日煮於2012年12月成立於香港。是一個「以美食為靈感」的生活方式品牌。業務包括特色內容電網購平台、美食生活體驗館為業務的品牌生態系統，為美食生活領域內容創業者搭建資源共享平台。

2015年北上的日日煮，2016年獲得3500萬人民幣的A輪融資，由合一資本，MFund魔量基金以及500Startup共同投資。2016年，日日煮獲得阿里巴巴青睞，A+輪融資，阿里投下3500萬元人民幣。2017年，日日煮獲得由新世界（017）旗下K11鄭志剛和阿里巴巴（9988）創業者基金領投的1億元B輪融資.

同年日日煮美食生活體驗館（料理教室）正式在中國開業，至2019年日日煮加入網購平台，除了在香港推出食材包，在淘寶、天貓等平台也上架了其自有品牌的速食產品，目前中國市場約有60中產品，包括即食火鍋、拌麵、零食等，電商也成為其主要收入來源之一。

然而報道指，走到實體店的日日煮卻面臨了諸多問題，最主要的運營成本中，門店租金、裝修、倉儲、人力資金、供應鍊等較線上業務而言都是更加高昂的開支成本。

而對於其線上業務而言，從美食短視頻行業的現狀來看，當下競爭異常激烈，除了當下風靡全球的李子柒、野食小哥外，日日煮還面臨著創食計、美味生活HowLiving 、Tastemade、美食台、迷迭香Rosemary等諸多勁敵。

而日日煮創辦人朱嘉盈近月亦新聞多多，早前代表建制報名參選立法會資訊科技界，即被揭發除了在instagram公開表示要封放棄香港年輕人的美心「太子女」伍淑清為偶像外，過去曾獲邀參加國慶閱兵儀式，稱感受到「祖國的偉大」，亦稱特首林鄭月娥為「wonderful leader」。

其後她回應傳媒堅稱自己屬「中間派」，但拒絕多談「警暴」，又錯指「港獨」為五大訴求之一。

早前《蘋果》亦揭發，朱嘉盈豪花51.5萬元作選舉開支，其中有28萬元用於選舉工程費用上，與對手開支使費相差逾8,000倍。

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