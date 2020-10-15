業績公佈｜台積電第三季收入盈利創歷史新高 勝預期

台股收市後，台積電公佈，第3季合併營收約3564.3億元（新台幣，下同）折算約961億港元，純利為1373.1億元（約370億港元），每股盈利5.3元，收入盈利均創歷史新高並勝預期。

與去年同期相較，期內營收增21.6%，盈利增35.9%。與前一季相較，營收增加4.7%，盈利增加13.6%，毛利率為53.4%。

其中5納米製程出貨佔晶圓銷售金額8%；7納米及16納米製程出貨分別佔全季晶圓銷售金額的35%和18%。先進製程（包含16納米以下製程）收入佔銷售金額的61%。

公司同時公佈下季盈利預測，料第4季銷售額為124億至127億美元，即按年升30%，高於預期的121億美元；毛利率51.5％至53.5％。

彭博指，台積電作為蘋果的主要iPhone晶片製造商，正受益於全球經濟逐步復蘇。在蘋果推出新手機前的幾個月，該公司的業務通常會加速發展。第二季華為趕及儲備晶片，令季度業績受到刺激。

台積電今日收報453元新台幣，跌1.3%。

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