新股│先聲藥業孖展超購166倍●捷心隆首日升2.1倍一手賺7700元

雖然今日大市跌逾500點，但無礙新股市場繼續旺丁又旺財。內地製藥公司先聲藥業（2096）第三日孖展認購反應理想，綜合7間券商累計為先聲借597.68億元，相當於公開發售集資3.57億元計，超購166倍，其中輝立借出152億元，耀才借出132億元，富途借出近94億元，其他行借出38億至78億元。先聲藥業將於下周一（19日）截止公開發售。據先聲回撥機制，公開發售超購100倍或以上，發售股份比例將回撥至50%。先聲招股價介乎12.1元至13.7元，一手1,000股，入場費13838.05元。

至於昨日暗盤爆升逾一倍的馬來西亞建築商捷心隆（2115），今日掛牌延續升勢，開報1.16元，較上市價0.36元升2.22倍，高見1.39元，升2.86倍，收報1.13元，升2.14倍，一手賬面賺7,700元，首日升幅為今年以來第二高，僅次於上月15日掛牌的科利實業（1455）。該股首日升2.3倍，但上市至今累跌42%。

嘉泓物流（2130）則潛水後回升，險守招股價，收報2.71元，較招股價2.66元升1.9%，一手賬面賺10元。

不過，明日掛牌的TRUE PARTNER CAPITAL （8657）則失利，上市前夕暗盤價開市報1.8元，較上市價1.4元升28.6%，已是全日高位，股價更極速走樣，在輝立交易場，該股最新報1.33元，跌5%。

另外，第一服務（2107）今日截止公開發售。路透IFR引述消息指，該股擬以招股價上限2.46元定價，集資6.15億元，預計10月22日掛牌。

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