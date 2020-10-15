晚間通告│李嘉誠3000萬元增持長實●廖烈智270萬增持廖創興

●長和系資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅再增持長實 （1113） ，披露權益顯示，李嘉誠基金會於本月9、12及14日，以平均價38.338元、38.4546元及38.4555元，購入長實共78.15萬股，涉資約3,002萬元。

李嘉誠持股由35.64%增至35.66%。李澤鉅由35.7% 增至35.72%。長實收報37.55元，跌2.34%。

●本港傳統富豪廖氏家族旗下的廖創興企業（194），主席廖烈智透過其控股逾99%的法團Alba Holdings增持廖創興企業42.8萬股，平均買入價為6.307元，涉資269.9萬元。增持後，其持股由53.26%增至53.38%。廖烈智對上一次增持公司股份為今年5月。

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