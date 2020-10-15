捷心隆暗盤價飆升1.7倍

【本報訊】新股陸續登陸港交所，上市前夕暗盤價各自發展。招股前突撤換包銷商、馬來西亞建築商捷心隆（2115）暗盤價爆升逾1.7倍，在輝立交易場，捷心隆開報0.6元，高見1.02元，最終升177%，報1元，一手賬面賺6,400元；耀才暗盤收報0.99元，漲175%。嘉泓物流（2130）盤中曾跌13%，其後喘定，在輝立交易場，收升1.5%，報2.7元，一手賬面賺40元；耀才暗盤微漲0.4%至2.67元。

先聲超購153倍 延長招股

中國製藥公司先聲藥業（2096）周三首日招股撞正八號風球，公司昨公佈招股日期延長至下周一上午，孖展計息日縮短至四日；惟由於其暗盤日改為10月23日，上市日改為10月27日，剛好橫跨了三日假期，上市日表現的不穩定性增加。

綜合多間券商數字，累計為先聲借出547.51億元，相當於公開發售集資3.57億元計，超購153倍，其中輝立借出123億元。據其回撥機制，公開發售超購100倍或以上，發售股份比例將回撥至50%。另據路透IFR引述消息人士指，周一截止招股的卓越商企（6989）擬以招股價上限10.68元定價。

新股集資潮持續，拉動港元滙價走強，昨再度觸發7.75港元兌1美元強方兌換保證。金管局在紐約交易時段承接美元沽盤，向市場注入46.03億港元，本港銀行體系總結餘今進一步增至3,045.76億港元。