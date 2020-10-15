是日必炒｜汽車股持續做好 北汽華晨有望追落後

本港歷來最遙遠的8號風球，港股周二全日停市，但都疫情期間Work from Home成習慣的打工仔，或要在弱弱風勢下在家裏工作。

當然環球金融市場，並不會停下來，過去一星期市場焦點，慢慢從美國總統大選，引發一連串的事件，重新聚焦到大中華地區。

國家主席習近平南下到深圳，出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會，並發表重要講話，內地官方媒體本週一有關消息後，滬深兩地A股，甚至本港上市H股隨即起動，所有深圳概念板塊，股價也隨即被炒高，其他行業H股，甚至弱勢內銀股也跟隨做好。

無可否認，過去40年深圳特區GDP累積增幅高達10,000倍，絕對是舉世無雙，時至今日，很多大型獨角獸丶資訊及互聯網科技龍頭企業，同樣選址在深圳設立總部，當中包括騰訊控股（700）和大疆創新科技等。

當然，上述消息對於股市，特別是港股的刺激，或已接近尾聲。隨着美國總統大選逐漸迫近，兩方陣營發佈對方振型的黑材料，以為無所不用其極招數爭取勝選，絕對有機會在未來兩星期出現，加上美國刺激經濟方案不確定性，以及美國政治局勢不穩定性，或會影響股票市場表現。

言猶在耳，筆者上星期本欄預測，恒生指數有望上試50天及100天線交叉點，即24,632點水平，上週目標順利抵達，惟恆指25,000點仍有較大阻力。

個別股份方面，本欄周推介阿里巴巴（9988）和京東集團（9618），股份同樣跑贏大市，成功參考建議買入朋友，短線可以考慮減持獲利。騰訊總裁劉熾平連番減持，螞蟻集團上市計劃有機會延至美國總統大選後，新經濟股短線或有獲利回吐可能。

廣州板塊方面，個別汽車股，例如回歸A股概念的東風汽車（489），電動車股比亞迪（1211）和長城汽車（2333）持續做好，北京汽車（1958）及華晨中國（1114）有望追落後。

黃德几

金利豐證券研究部執行董事

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