電動車狂潮｜蔚來獲大行吹奏狂升22% 一年漲18倍 傳奇投資者：Tesla可再升近4倍

昨日美股出現調整，惟電動車概念於科技股調整之中仍脫穎而出，其中，蔚來獲得摩通及花旗調高目標價，刺激蔚來股價狂升22.57%，報26.5美元新高，市後交易再漲3.7%，見27.49美元。回顧一年前市場正憂慮蔚來正面對破產危機，自從今年合肥政府注資100億人民幣後，其汽車交付量亦接連上升，刺激股價起死回生，一年間已升17.8倍，市值達到2,500億元。

至於其他電動車股亦造好，比亞迪今早曾升6.7%，高見143.5元，創歷史高位。Tesla昨晚亦升3.3%，至461.3美元。

蔚來汽車昨日股價爆升，主要由於摩根大通上調對其評級，並將目標價從14美元提高至40美元。至於比亞迪目標價亦由122元上調至150元。摩根大通分析員Nick Lai預計，中國新能源汽車滲透率到2025年前將增長3倍，從2019年的不足5%增至20%。花旗的Jeff Chung亦將蔚來目標價由18.1美元上調至33.2美元，指蔚來於「十一」期間訂單非常強勁，該公司的市佔率上升之餘，亦受惠於電池成本下降。

除了蔚來之外，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）亦宣佈，Model S的價格降至69,420美元。Model S長續航升級版的起售價下調3,000美元，至71,900美元。

譚朗蔚：比亞迪不要估頂

富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，近日美股新能源汽車炒起，帶動比亞迪等同類型股份接力上升，認為現時比亞迪「無得估頂」，反而同系的比亞迪電子（285）昨日破頂後見沽壓。他指資金開始炒至汽車銷售平台，可留意永達汽車（3669）。

美國著名投資者Ron Baron接受CNBC訪問時表示，Tesla將成為1萬億至2萬億美元估值的公司，2萬億美元應該是更正確的數字。以目前4,298億美元值計，換言之Ron Baron認為Tesla最多有3.65倍的潛在升幅。其資產管理公司於2016年買入Tesla，當時股價僅40美元。他指目前只着眼於Tesla的業務，少理會其短期波幅。

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