柏傲莊收逾2.27萬票成97後新盤票王 周末賣391伙超額57倍

近期新盤市場焦點的新世界（017）及港鐵（066）旗下大圍站上蓋柏傲莊，過去一周造成入票熱潮，部署本周六及日開賣合共391伙。今日下午三時項目終於截票，市場消息指，項目自上周六以來，大收逾2.27萬張入票認購，比2017年開售的荃灣全．城滙2.25萬票紀錄多約200票，登上1997年後新盤票王之位，以周末兩日開售391伙計，超額認購達57倍。以每票10萬元計算，凍結市場資金逾23億元。

根據統計，過去新盤票王均為鐵路上蓋或鄰近鐵路的大型住宅項目，大部份是港鐵（066）有份參與。歷來收票最多的新盤票王是長實（001）夥拍新地（016）青衣灝景灣，在1997年金融風暴前開售，當時3日內大收3.04萬票，成本港地產市場的一項紀錄。其次是同年1月開售的將軍澳東港城截收2.7萬票。至於2013年一手新例之後，新盤票王是2017年8月開售的華懋荃灣全．城滙，收2.25萬票，開售521伙，超額認購42倍。是次大圍柏傲莊票數比全．城滙再多僅200票，成1997年後新票王。

柏傲莊分別在本月9日及13日推出共2張價單，分別涉及180伙及211伙，兩批單位實用面積322至835方呎，最高折扣為樓價20%，折實價628.9萬元至2,033.8萬元，呎價16,618元至24,503元，折實平均呎價分別18,922元及19,999元。

由於限眾令持續，為分散人流，柏傲莊罕有分兩日賣樓，本周六及日合共開售391伙，其中A1及A2組在周六開售，設204伙及30伙，A1最少購3伙、最多購4伙，必須包括1伙指定三房戶；A2組則最少購2伙，最多4伙，必須包括1伙指定三房戶。另外，項目設「拉籌」，即籌號較前的準買家可以拉籌號較後的親屬提前揀樓。至於B組設157伙，安排本周日開售。

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