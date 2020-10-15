中印衝突｜印度加強審查中國投資 範圍或擴至港資

中印交惡，印度早前表示加強審查接壤國於當地的投資，據印媒報道，印政府審查或擴至港資於當地的投資。

據《Financial Express》指，印度首席經濟顧問Krishnamurthy V Subramanian，在被問及審查會否涉及來自香港的間接投資時表示，來自與印度關係緊張國家的跨境投資，都需要受到審查，不論是直接投資，還是間接投資。

印媒指，當地的外國直接投資（FDI），相比中國，有更多是來自香港，於2000年4月至2020年6月期間，來自香港的FDI為45.1億美元，而來自中國的FDI在此期間僅有24.1億美元，形容香港是北京的密切代理人。此外，目前有111家註冊的外國證券投資者（FPI）來自香港，16間來自中國，目前未知遏制措施是否也能擴大到FPI。

印度4月收緊了FDI政策，以遏制對中資「機會主義收購」。Subramanian指限制可能會在短期內影響初創企業的資金，但他表示相信，真空將由其他國家的投資者，特別是私募股權基金來填補。

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