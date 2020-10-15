香港自治法｜美國國務院報告無點名制裁銀行 金管局：正密切留意情況

美國國務院提交首份《香港自治法》報告，點名10位損害香港自治的官員，包括特首林鄭月娥和港區國安委秘書長陳國基等，有關人等恐面臨更多制裁，並警告國際金融機構勿與受制裁人士交易，否則可能面對嚴厲制裁。

金管局發言人回覆指，正密切留意有關情況並與業界保持溝通，又透露早前已提醒銀行，小心評估與其業務運作相關的所有因素以及法律、業務和商業風險，並恪守公平對待客戶原則。本報另向滙豐、中銀香港及渣打查詢應對方案。

該報告列出包括林鄭月娥在內10名損害香港自治的中港官員，指法例規定國務院須在60天內公佈與其進行大額交易的金融機構，並制裁相關機構，制裁方式共有10項，1年內會由美國總統選擇實施其中5項，2年內仍明知故犯必須實施所有制裁選項，當中包括禁止銀行業務交易、外匯管制、制裁銀行高層人員等。

值得留意的是，國務院的報告並無點名或受制裁的銀行和金融機構，惟英美政界人士曾批評滙豐銀行和渣打銀行公開支持實施「港版國安法」。

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