自願醫保｜富衛新單無細項、賠償限額按逐個傷病計 每次最高50萬元

富衛香港推出該行第6款自願醫保（VHIS）扣稅產品，賠償限額除了不設分項賠償，並會逐年按逐個傷病計算，為市場首見。標準計畫每保單年度的每個傷病賠償上限為50萬元，特等計畫為65萬元；另外非手術癌症治療及腎臟透析亦享有額外保障，標準及特等級別的限額分別達35萬元及50萬元。

以30歲男性投保人計，標準計畫保費4,515元。簡單舉例，若投保人一年內因兩個不同傷病分別住院，不計及額外保障，每次賠償上限均為50萬元，實報實銷下最高可賠足100萬元。

富衛香港及澳門首席產品總監余栢堅指，食衛局當初設計自願醫保時僅要求有每年賠償限額，新產品引入賠償額按每傷病計，與當局溝通下終獲批，希望提高產品保障。公司今年首九個月自願醫保計劃保單及保費收入按年分別增長90%及130%，以保單計市佔率大約10%。

不過，受疫情封關影響，內地客業務仍有倒退，但受醫保、危疾及年金等產品銷售帶動，本地客業務錄得增長。

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