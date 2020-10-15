上市遇阻︳傳美國政府正考慮將螞蟻集團列入貿易黑名單

路透引述兩位知情消息人士指，美國國務院已遞交一份提案，要求特朗普政府將螞蟻集團列入貿易黑名單，螞蟻集團正計劃在上海和香港兩地上市。

有美國官員擔心，螞蟻集團可能會讓中國政府獲得美國用戶敏感的銀行數據。目前尚未確定所謂的實體清單中，美國政府何時會就此展開評估。

報道指，華府中對華強硬派，正尋求傳遞出一個訊息：阻止美國投資者參與螞蟻集團的首次公開發行。料該集團的IPO規模或達到350億美元，有望成為全球最大上市計劃。

但報道亦提到，實體清單已經成為特朗普政府懲罰中國企業的工具，不過此舉帶來的實質影響值得懷疑。儘管限制獲得美國技術打擊了中國電信巨頭華為等企業，但此舉對金融科技巨擘螞蟻集團的影響可能更多是像徵性的。

對於美國政府一直不願對中國使用更嚴厲的措施，比如凍結在美國資產，許多人將此歸因於財長努欽對中國的溫和立場。

美國參議員Marco Rubio上周呼籲美國政府考慮採取措施，以推遲螞蟻集團IPO，這表明打壓該公司的壓力越來越大。Rubio此前成功敦促特朗普政府推動對中資企業的調查。

決定將哪家公司加入該名單的最終用戶審查委員會(The End User Review Committee)包括國務院、國防部、能源部和商務部。國防部和商務部不予置評，能源部也對消息暫未回復。

美國國務院對報道未有回應，螞蟻集團不予置評，但該公司在最近發給路透的聲明中強調，公司在中國以外的業務比重僅有5%。

早前有報道指，中國證券監管機構正在調查螞蟻集團上市計劃中可能存在的利益衝突，從而推遲了這宗可能是全球最大IPO審批。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！