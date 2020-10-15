周大福內地次季同店銷售由負轉正升11%　香港佔整體零售值跌至12.1%

周大福（1929）公佈截至今年9月底止第二季度未經審核主要經營數據，內地零售值增長按年升21.2%，佔集團整體零售值87.9%。港澳及其他市場跌51.6%，佔集團整體零售值12.1%。

內地同店銷售由首季的跌11%，轉為正增長11%，其中珠寶鑲嵌╱鉑金╱K金首飾按年升2.5%，其零售值則增加14.8%，主要受新店的貢獻；黃金首飾及產品的同店銷售則升6.7%。

港澳同店銷售按年跌52.5%，其中珠寶鑲嵌╱鉑金╱K金首飾按年跌37%，黃金首飾及產品的同店銷售則跌64.5%。

兩大市場的黃金首飾及產品類別皆因金價波動，導致銷量下跌。中國黃金首飾及產品的平均售價由去年同期4,100元升至5,000元。然而，由於季內銷售組合轉向毛利率較高但平均售價較低的黃金產品，導致港澳黃金首飾及產品的平均售價由V6,9002下跌至6,300 元。季內國際平均金價較去年同期高29.6%。

期內中國淨開設261個零售點，包括淨開設242個周大福珠寶，以及淨開設2個

SOINLOVE零售點、12個MONOLOGUE零售點、7個ENZO零售點及淨關閉2個周大福 鐘錶零售點。香港則關閉1個周大福珠寶零售點及1個HEARTS ON FIRE零售點。截至9月底止，周大福合共有4,153個零售點。

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