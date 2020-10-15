【本報訊】恒大（3333）昨日股價大跌17%之餘，再傳出兩項負面消息。基金界流傳，恒大近日有約1億港元資產遭內地法院凍結，雖然金額較其市值並不算大，惟有關情況並不常見。此外，市傳集團最大的戰略投資者山東高速拒絕債轉股，要求清還逾260億港元債務，令恒大資金流再現危機。

據基金界消息指出，恒大因未能履行某些法律義務，而遭上海市第一中級人民法院強制凍結價值9,850萬元人民幣，折合約1.134億港元的資產，惟未有詳細透露相關資產內容及違反了甚麽法例。

恒大發言人則回應稱，上述執行令的出現主因執行方要求恒大原定於10月底到期的債務，需提早於9月底清還，故法院才頒出「強制執行」，強調有關債務已經償還，系統短期內亦會自動更新。不過有基金經理則認為，若兩者的借貸交易是有合約依據，法院無理由在其中一方要求提早清還底下，作出「強制執行」令。

分析：法院凍結資產罕見

有房地產分析員亦認為，大型內房被法院凍結資產情況並不常見，主因上市公司一般都會嚴謹地處理相關法律問題，不會容許這些事情發生。他又稱，若恒大是因為償債能力問題而遭法院凍結資產，憂慮相關事情會陸續有來，積少成多，屆時或對恒大的資金流造成影響。

恒大近期債務問題纏身，昨日外電引述消息指，恒大最大的策略性投資者山東高速拒絕參與債轉股計劃，傾向要求該集團償還34億美元債務，原因是擔心可能招致虧損。據稱，山東高速有權在恒大未能夠落實借殼內地A股深深房時，要求恒大最遲在明年1月31日償還負債。報道稱，山東高速集團旗下四家公司共向恒大戰略投資230億人民幣，目前並未簽署承諾放棄回購的協議。

恒大方面回應稱，目前正與山東高速積極談判中，進展一切正常，正朝着將「戰投」轉為普通股權的方向努力，近期會有結果。

股價插17% 失守配股價

另外，恒大以每股配售價16.5元向市場配售2.61億股股份，配股代理多達四間，包括瑞士信貸、UBS、美林亞太及華泰證券，惟最終仍未能成功打動投資者，令集資額大縮水至43億元，遠較預期可籌得約80億元遜色。恒大股價昨大跌17%，報16.06元，跌穿配股價。

恒大引入的投資者包括全球最大公募基金Vanguard、挪威央行主權基金Norges Bank、國際知名基金Snow Lake、Key Square、LMR，英國知名保險公司Legal & General。