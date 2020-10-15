智慧城市｜Google：疫情令數碼解決方案需求大幅攀升 人才仍是最大問題

Google香港今日發佈《智慧數碼城市 － 全城 AI》白皮書，同時公佈「AI 準備度指數」。

Google香港委託畢馬威（KPMG） 進行這項為期三年的研究，揭示香港對人工智能 (AI）認知及應用方面的準備程度。以 100 為滿分，香港市民的 AI 準備度指數為50，企業的AI準備度指數為56，反映香港在人工智能及創新科技的應用擁有紮實基礎及理想的發展前景。

研究顯示，香港市民及企業均認同人工智能可帶來的正面影響及機遇。65%受訪市民期望人工智能為社會帶來正面作用，63%認為便利是應用人工智能的主要原因，最常使用的相關產品及服務為智能翻譯（80%）及路線智能建議（79%）。

然而，調查反映市民的憂慮包括其數據在不知情或未經准許下被人使用（49%），以及使用相關產品及服務的費用（40%）。受訪市民期望商界（70%）和公營機構（81%）協助推動人工智能相關教育，不少表示有興趣認識人工智能及機器學習的基礎知識（44%）。

報告提到，在疫情下，數碼解決方案需求大幅攀升，促使公私營界別重新思考及調整發展策略。因此，建立公眾對人工智能的信任度至為重要，讓用戶更輕鬆地掌控個人資料及數據管理，更放心地使用人工智能技術支援的產品及服務。

Google香港銷售和營運董事總經理尉俐妮表示，今年疫情影響廣泛，無論個人、社會以至各行各業均受打擊。研究結果反映香港市民及企業對人工智能持樂觀開放的態度，並期望掌握相關知識以保持競爭力，這正正為智慧數碼城市發展奠定良好根基。

尉俐妮亦提到，香港一向擁有良好的網絡基建，手機普及率亦相當高，認為推動人工智能最大障礙為缺乏相關人才，如缺乏吸引人才措施，建議在教育著手鞏固人才。她續指，疫情令市民在家中娛樂及工作時間增加，亦令AI的潛力增加。

畢馬威中國香港區技術諮詢主管合夥人歐樂恒表示，疫情明顯加速了許多行業的數碼轉型並改變了個人的行為習慣，料未來3年金融、零售、物流等技術創新會以不同的速度前進，其中零售及物流的創新速度會加快，而不同行業的技術將會融合及合作。

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