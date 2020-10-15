異動股｜壹傳媒曾升38% 黎智英名下公司遭警搜查

壹傳媒（282）股價午後抽升，最高曾升38%見0.345元，現升22%，報0.305元，成交2,050萬元。

警方14名探員今晨突然帶同搜查令掩至觀塘創紀之城，搜查壹傳媒主席黎智英名下「力高顧問有限公司」，於辦公室及撿走一批證物。辦公室負責人質疑警方今次行動，旨在滋擾黎智英。

本年8月中旬警方搜查壹蘋果大樓，市民紛紛買股撐壹傳媒，刺激股價2日內由9仙最高變1.96元，第2日成交高達成交42.65億元，為港股成交榜第三位，僅次於騰訊（700）及美團（3690）。

「力高顧問有限公司」的董事為黎智英及Mark Simon，該公司為黎智英兒子黎耀恩經營的至少9間食肆及公司提供「公司秘書」服務。

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