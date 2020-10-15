食環署搞路演 推公眾街市非接觸式付款資助計劃

港府在第三輪「防疫抗疫基金」推出公眾街市非接觸式付款資助計劃，為每公眾街市租戶提供5,000元資助，由今日起至11月30日接受申請，料約1.2萬個食環署街市檔位租戶受惠。

本港電子支付服務商易付達（亞洲）主席兼行政總裁勞俊傑認為，政府補貼有助鼓勵更多街市租戶試用非接觸式付款方案，又透露食環署周五起會安排路演推廣。他指出，公司為零售客戶安裝終端機不收費，但會按交易額收取不多於1.5%的手續費，然而，一般街市租戶普遍抗拒支付手續費，「做到1000個租戶已經好開心」。

公司的電子支付終端機可聚合支付，同時支援多種電子支付方式，包括八達通、支付寶、微信支付及信用卡等，可即時轉賬轉銀行、避免偽鈔、更衛生等問題。勞俊傑指出，電子支付方案查詢量較疫情前有雙位數增長，上客量亦較之前有所增加。

另外，根據八達通公司網頁，商用版八達通新用戶可獲豁免首6個月1.5%的銀行賬戶資金轉賬費用，而且零售商戶開戶可獲贈流動收款機，價值228元。據了解，5000元的資助金額足以應付半年至一年的手續費用。

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