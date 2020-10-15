港滙強勢｜金管局一日兩度入市 全日注資108億港元

港滙持續在7.75強方兌換保證水平徘徊，金管局繼於今晨紐約時段向市場注入55.34億港元，最新再於本港時段收市後買入美元，沽出52.7億港元。銀行體系結餘將於10月19日增至3153.79億港元。現港元滙率維持在每美元兌7.750港元。

港滙自4月起升近強方兌換保證水平，金管局多次出手接錢捍衛聯繫滙率，至今累計沽出2,355億港元，單計本月暫時接錢489.5億港元，令銀行體系結餘進一步上升至2016年以來最高水平。

華僑永亨銀行經濟師李若凡指，雖然美國國務院可能將螞蟻集團納入貿易黑名單之外，令其招股時間表延遲，但整體而言新股市場活躍，陸續有企業招股，相信券商及銀行審慎起見會預留長期資金，加上本周南下資金規模持續較大，令港元需求持續。

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