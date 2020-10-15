防彈少年團經紀公司Big Hit首日掛牌倍升 BTS團員變身億萬富豪

韓國天團防彈少年團BTS近期捲入辱華事件，無阻其經紀公司Big Hit Entertainment首日掛牌表現。Big Hit今日（15日）於南韓上市，首日開市股價飆至27萬韓圜，較招股價13.5萬韓圜升逾一倍，期後收市報25.8韓圜，首日升幅達91.1%，市值達8.7兆韓圜（約587億港元），超越南韓三大娛樂公司（YG、JYP及SM）的合計市值。

Big Hit是次上市為南韓三年以來最大宗IPO，早前股價定於每股10.5萬至13.5萬韓圜，最終以最高上限13.5萬韓圜定價，集資9,626億韓圜（約65億港元）。隨著股價飆升，Big Hit創辦人房時赫身價亦升至28億美元，持公司股份約43％為最大股東，成功擠身韓國富豪行列。

房時赫早前將股票分給BTS成員，並稱冀透過分享公司成長的結果提升士氣，加強與核心藝人的長期合作關係，給予防彈少年團7名成員各人68,835股公司股票，以收市價計，即每人持股價值逾177億韓圜（約1.2億港元），亦變身為億萬富豪。

Big Hit於2005年由音樂製作人房時赫創立，據財報顯示，公司逾九成收入來自BTS，上半年收入錄得2,940億韓圜，按年增長47%，雖然疫情導致BTS多場演唱會被推遲，但被BTS於6月舉辦的網上演唱會、專輯及商品所抵消，該演唱會吸引75萬名觀眾，創下虛擬音樂會歷來觀眾人數紀錄。不過，有分析員認為，團體成員未來將面對兵役問題，或會影響組合運作。

另外，早前BTS成員因提及韓戰而被捲入辱華事件，令與其Samsung將最新推出的BTS特別版產品於內地電商平台下架。

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