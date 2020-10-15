TikTok累事｜Fastly提早自爆業績不似預期 股價市後曾暴跌三成

年內升逾5倍的熱炒軟件股Fastly（FSLY）提早宣佈業績不似預期，截至9月30日的初步季度業績，由原本指引的7,350萬至7,550萬美元，降至7,000至7,100萬美元，相當於收入增長率由44.6%跌至41.6%。股價在市後交易一度跌近30%，及後收窄至跌26%，報91.34美元。

Faslty公佈調低盈利指引的原因是受到地緣政治影響，集團單一最大客戶TikTok用量不如預期，所以導致收入減少，加上第三季後期，部份客戶用量減少至預期之下。

根據今年8月，Fastly CEO Joshua Bixby在業績會議上透露，TikTok是集團最大客戶，大約佔今年前半年收入的12%。

Fastly為今日最熱炒的軟件股之一，經營即時內容傳輸網路（CDN）業務，透過邊緣雲端平台技術，加快資料的處理與傳送速度。消息拖累一堆軟件股，特別是同業Cloudflare（NET）市後交易一度倒插一成，最終跌5.7%，報58美元。

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