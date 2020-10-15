點止冧巴咁簡單｜思摩爾圓底收集完成再突破（古天后）

思摩爾（6969）喺7月上市初期曾升得係威係勢，更曾創出44.85元上市高位，較上市價12.4元勁升近3倍，其後因超買而調整，再加上中期業績遜於預期，令股價出現回吐，不過股價喺30元之前已見有不俗的承接力。經過一輪橫行收集，思摩爾喺上周北水假後回歸明顯轉強，再得北水資金追捧下，逆市做好，更升至37元水平，一口氣修復10日、20日、50日及100日多條移動平均線，突破橫行走勢後，料可進一步反彈。

業績方面，思摩爾上半年收入38.81億元（人民幣‧下同），按年增長18.5%。集團毛利率進一步擴大，從去年同期41.5%增長7.5個百分點至約49%；經調整後淨利13.08 億元，上升40.4%。毛利率上升主要來自持續擴大自有品牌及銷往企業客戶的嘅新產品有較高毛利水平。不過，上半年因有金融工具公平價值變動損失等原因，致純利大跌91.7%至7,666萬元；每股盈利1.53分。維持不派中期息。

雖然公司上半年生產進度受疫情影響，首季收入減少，但第二季生產已回復正常，並實現收入增長，預計第三季及第四季嘅表現更加好。公司管理層表示將持續加大研發投入，目前喺霧化技術方面亦有顯著嘅研發進度。而美國市場仍然係公司最大嘅收入來源地，收入佔比較去年同期增加4.5個百分點至53.5%。即使中美貿易戰沒完沒了，而思摩爾早在第一輪及第二輪加徵關稅措施中，公司產品已有逾10個點嘅關稅，但呢部份新增關稅由美國終端消費者以及客戶品牌商承擔，集團業績不受影響。公司與客戶簽訂嘅貿易條款主要基於FOB（Free On Board）貿易條件，或工廠交付貿易條款，唔會承擔中美貿易戰所帶來嘅關稅負面影響。而公司自有品牌早前向美國聯邦食品藥品管理局（FDA）遞交一款含煙草產品上市前申請（PMTA），申報工作仍然穩步進行中，並未有受到影響。

至於有關思摩爾嘅官司，美國紐約南區聯邦地區法院早前作出缺席判決，判令100餘名被告向思摩爾國際旗下嘅深圳麥克韋爾科技支付賠償金總計540萬美元（4,212萬港元），並永久禁售侵害麥克韋爾商標專用權產品。集團認為，訴訟為個人消費者提供安全可靠霧化產品具有深遠意義。與此同時，思爾摩將拓展霧化技術在醫療健康領域應用，目前正與醫療科研機構及製公司合作，相關研究進行咗大約3年，跟同類項目對比，公司在霧化技術上仍處於領先地位。

技術走勢方面，日前小圓底突破，連續三日股價企38元前阻力之上，買入博重上42元， 再向高位44元挑戰，跌穿36元止蝕。

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