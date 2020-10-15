異動空間｜氫電池隱藏受惠股（魏力）

全球熱炒新能源概念股，除短線受美國大選因素（拜登較支持新能源發展）推動外，中長線而言，新能源逐步取代火電屬大勢所趨，前景可睇高一線。

新能源除大家熟悉的光伏、風能外，氫燃料電池亦是一大發展方向。與主流的鋰電池比較，氫電池至少具三方面的優勢：一、重量更輕、能量更大。以相同重量的兩種電池比較，氫電池可產生的能量是鋰電池的10倍，故更適合用作貨櫃車等長途功能車使用。二、零碳排放。氫電池使用時只會產生熱力和水份，對空氣零污染。三、充電快捷。氫電池充電只需數分鐘，時間與入油相近，續航力較鋰電池為佳。

當然，氫電池亦有不少缺點，例如儲存成本高，同時亦較易燃，成為普及應用的一大難題。目前壓縮氫氣及液化氫是氫能儲存最常見的兩種形式。據《中國氫能產業基礎設施發展藍皮書（2016）》，預計2020到25年期間，中國對氫燃料電池車（FCEV）的III型和IV型儲氫罐的需求將激增10倍以上，至 2025年，市場規模料高達40億元人民幣，中集安瑞科（3899）可望成為受惠股之一。

公司現時業務涵蓋氫能的儲存（儲氫罐）及運輸（罐式拖車）。為提升競爭優勢，中集安瑞科於今年5月及8月，先後與挪威上市公司Hexagon Group，以及鋼鐵製造商寶武集團達成合作協議，提升儲氫罐的生產能力，並於上海成立國家級氫能產業示穿範區。交銀最新報告預期，公司2021及22年的氫能產品收入，分別將達3億及6億元人民幣，佔總收入2%及4%，雖然暫時比例不高，但換個角度來看，增長空間亦十分巨大。

筆者為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

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