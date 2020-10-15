百達視點｜美國大選如何影響不同板塊（謝志豪）

特朗普確診，為選情增添複雜性，但關鍵始終是民主黨或共和黨能否全面控制參眾兩院，這樣才會對施政帶來重大的變化，並且左右市場表現。

兩黨政綱最大的分歧是對稅制的取態。民主黨候選人拜登建議增加企業和高收入人士的稅率，稅收投放在增加醫療、基建和教育的開支，加強社會福利，繼而帶動經濟增長和消費力，希望把財富平均分配，但同時會帶增大政府規模。

我們預計，拜登如果把企業稅由目前21%提升至28%，將不利股市。 2021年每股盈利預測會因此減少5%至10%。而拜登所建議的提高資本增值稅，也會推高股票的風險溢價，意思是投資者會要求更高的回報，去抵銷因爲持有股票而非債券帶來的風險。另外，把高收入人士的稅率由37%調升至39.6%，將打擊消費股。可能引入的暴利稅和反壟斷法對公用、電訊以及科技股也會構成影響。相反，由於民主黨希望擴大美國醫療保險（Medicare）的範圍，讓更多人獲得藥物治療，這將帶動藥廠收入，有利醫藥股。同樣受惠的會是具環保概念的股份，例如潔淨能源。拜登希望美國2050年能達至零碳排放，並承諾未來4年投放2萬億美元於環保，當中包括未來五年把太陽能板裝置倍增至五億件。就債市而言，民主黨提議增加週期性的財政支出會導致美國政府債券供應增加，長期美債收益率曲線將更陡峭，但受惠持續的量化寬鬆政策，陡峭化的幅度會相對溫和。

至於特朗普一旦連任，他很大機會繼續奉行低企業稅去刺激股市和經濟，加上寬鬆監管條例，有助維持企業盈利的預期，甚至帶動市盈率增長。總括而言，共和黨的政策傾向有利以國內為重點的股票，而非具有跨國性供應鏈和收入基礎的戰略行業。傳統能源公司和電信業將受益於較寬鬆的監管框架，而國防和基礎設施相關行業將受益於財政擴張。我們預料，如果特朗普繼任，股市短期可能會大幅攀升，但由於特朗普無論在貿易以至其他政策存在不穩定性，這對股票的風險溢價產生影響，因此難以估計股市上升的持續性。尤其新興市場方面，短期的前景將較爲負面，因爲特朗普預計會繼續施壓，讓美國與中國金融市場、科技領域和供應鏈脫鈎。但中期來看，這發展會加速中國建立其資本市場和科技基礎設施的發展，以及在其他新興市場國家中的戰略影響力。

今次選舉多了一樣特別之處，就是選舉後可能因爲郵寄選票而引發的波動。郵寄選票一直是美國總統選舉可採用的投票方式，而每個州份對於郵寄投票均設有不同截止日期。以往，郵寄投票比例不多，因爲郵遞而造成的誤差對選舉結果影響較低。但由於今年疫情關係，預計很多選民會避免前往投票站，轉而採用郵寄方式進行投票。在十一月三日選舉日之後，相信陸續仍有大量選票沒被統計在内。所以，一旦選舉結果接近，雙方可能會要求復核選票，屆時市況會很大機會出現波動，投資者必須對此有兩手準備。

謝志豪

瑞士百達資產管理高級副總裁

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