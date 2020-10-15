UNIQLO母企｜迅銷全年純利跌44% 稱日本及大中華區復蘇超預期

日本服務品牌UNIQLO及GU母企迅銷（6288）公佈全年業績，截至今年8月底止收入為20,088億日圓，按年下降12.3%，經營溢利跌42%至1,493億日圓，股東應佔溢利為903億日圓，倒退44.4%，派末派息240日圓，全年共派息480日圓，與去年相若。

日本Uniqlo期內收入按年跌7.6%至8,068億日圓，海外Uniqlo收入跌17.7%至8,439億日圓，海外分部超越日本收入，共佔整體收入82%；GU收入升3.1%至2,460億日圓，佔整體收入12%。至於大中華地區，包括內地、香港和台灣的大中華地區收入為4,559億日圓，經營溢利為656億日圓，分別按年下跌9.3%及26.3%，惟自3月份以來以高於預期的速度回復業績表現，網路商店銷售淨額同比增長約兩成。

集團表示，收益及經營溢利雙雙錄得下降主要受疫情影響，以致在全球各個市場下半年度的業績表現不佳，不過，UNIQLO的日本及大中華地區回復步伐超越預期，全年度業績表現高過預期，並預料2021年財年綜合收益將增長9.5%至22,000億日圓，經營溢利升64%至2,450億日圓，股東應佔溢利增82.6%至1,650億日圓，使盈利回到錄得史上最佳業績的2019年財政年度水準。

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