【本報訊】習近平南巡講話，多番強調深圳大方向應進一步發展科技創新，以深圳為大本營的騰訊（700），昨抽升近3%，刷新歷史高位574元；ATM鐵三角成員阿里巴巴（9988）和美團（3690）同樣曾破頂。安里控股主席兼行政總裁黃偉康指，美股納指臨近破頂，加上習講話造勢，騰訊在美國大選前或可衝破600元。

恒指昨升17點至24667點，成交額1,543.5億元。而習近平巡視深圳，在深圳起家的股份表現相對出色，平保（2318）在內險股一片哀鴻下獨善其身，升0.55%至82.7元；騰訊走勢更搶眼，以貼近歷史高位收市，揚2.96%至573.5元。

領導「吹雞」 北水掃小米美團

不過，騰訊執董兼總裁劉熾平剛於上周四及周五減持騰訊，其中上周四以均價533.3761元賣走35萬股，上周五按均價541.1467元拋15萬股，共套現約2.68億元；相對昨收市價，賣平近11%，賬面少賺1,889.6萬元。

騰訊領軍下，眾多科網股造好，阿里升1.9%；美團升1.2%；京東（9618）升2.27%至324元，推動恒生科指抽高0.92%至7819點，之後只要再升約1.15%，便能改寫紀錄高位。

科網股升勢背後，正值習近平在講話中回顧，深圳40年來靠推進科技創新，令地區生產總值期內由2.7億元人幣增至2.7萬億元人幣，而財政收入由不足1億元人幣，跳至9,424億元人幣。有金融界人士指，內地過去不斷推動前海、橫琴、雄安等新區或自貿區，都未能做起，惟深圳推動創新科技卻大舉跑出，故未來中央會押注及加強這方面發展。

在國家領導「吹雞」下，科網及科技股成內地投資者重點掃入對象，在十大北水淨流入股份中佔六席。騰訊獲北水掃入市值22.48億元股份；小米（1810）和美團分別排第二和第四，淨流入金額分別為9.14億和4.72億元。大市沽空比率13.1%，與周一相若。

特朗普難抽身 中資或暫脫險

黃偉康指出，市場原定對騰訊等科網股有戒心，因特朗普8月、9月接連針對中資科網巨企出招；惟疫情問題近日成為特朗普更重視議題，逼使他難在大選前抽身打擊中資企業，險況暫時消除。往利好方面看，黃指美國科技股估值逼近歷史高位，中資科網股會間接受惠；而習近平出聲後，政府部門短期內會避免阻礙行業的措施，「市場梗係炒咗先」，認為騰訊有望上試600元。

然而黃偉康提醒，內地政策長遠變數多，以騰訊為例，雖然它剛把兩大遊戲直播平台虎牙及鬥魚合併，但當政府不願用戶花太多時間在遊戲上，日後可能出手整頓，投資者不宜預期習的講話可為中國科技發展帶來新動力。