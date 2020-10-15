智取大市｜林鄭傻定A股大戶蠢（晉佳）

習近平選擇五中全會之前南下深圳搞大龍鳳，越係想會前立威，越顯示內部信心不足，所以先要選擇喺會前強勢維穩。林鄭前仆後繼做定契弟，將自己地盤矮化再政治all in，精明嘅A股投資者就睬你都傻，睇定形勢先算，至少A股只幫習主席立威一兩日咁大把而已。

之前話搞國企統戰民企，外間劣評如潮，而家又話民企主導嘅深圳做大佬加大開放，一時一樣邊套先係啱？係雙軌制定係朝令夕改？莫非未來係想將上海定位為中央主導，深圳變市場主導？一切未有答案，未大手押注似乎上策。

港美股齊齊進入調整，近期強勢科技股出現沽壓，疫情受惠嘅Cloudflare、Fastly等等升勢已多，紛紛回吐，即使後市繼續升，亦應當另覓他選。香港炒智能家電概念，JS環球生活（1691）同海信（921）齊齊起動，固然係唔錯選擇，美股嘅話亦可以留意iRobot，股價9月初跟隨美股調整，但9月中旬已經突破調整前高位，近期亦創今年高位，噚日美股回吐，股價仍然沿住5天線升，一直穩步上揚。

iRobot主要產銷掃地機械人，是高價路線，疫情底下表現唔錯，今年第二季收入升8%，第二季非GAAP每股盈利1.06美元，按年升1.2倍，年度化市盈率21倍，有智能家電概念，長遠相信唔會係呢個價。

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