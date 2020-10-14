【達觀心戰】境外票站如政治蜂巢 - 何安達

林鄭押後施政報告，相信加料內容會包括在內地開設票站。

2019年年中，逾54萬港人一年內在廣東省逗留6個月或以上。當中有多少人回港投票無從得知，移船就磡是提高投票比例的最直接方法。理論上，透過郵遞選票、電子遙距投票，以及預早親身投票等手段均可達至同樣目的，不一定要設立域外票站。境外投票先要解決是否必須預約安排？在審核時如何處理「通常居港」的選民資格規定？是嚴格執行，抑或隻眼開、隻眼閉？甚或無掩雞籠，毋須預約。

今年7月，新加坡在疫情之下順利完成大選。該國在英美、澳洲、日本、阿聯酋、中國包括香港在內的十個地方設立投票站。投票之前，有選民致函報章，要求在鄰邦馬來西亞開設票站。新加坡選舉局直言，不會在那些近到新加坡人可以很方便回來投票的國家設立票站。

港官經常推銷粵港澳「一小時生活圈」，如果引用新加坡的原則，特區即使安排境外投票，大灣區也不應被納入計劃。實際距離之外，還得顧及公平原則。境外票站為何只設於內地個別城市？如何保障身處中國以外的香港選民亦能行使投票權？當中涉及中國不承認雙重國籍的敏感議題。

原則以外，尚有一籮籮的具體操作細節問題。境內親自投票以外的任何安排都是一個大大的政治蜂巢。

何安達

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