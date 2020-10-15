何車500｜盈大四日冧40％博反彈（何車）

電訊盈科（008）8月6日晚宣佈，將部份所持盈大地產（432）派送予電盈小股東，盈大當日股價1.38元，6日後飆上2.53元，近日大跌，本周三見0.99元，見8年低價，周四收1.08元，高位大散57％。

1）今年6月底中期結算時，盈大的股數是4.02股，每股賬面NAV 8.84元，按此計算，現價的PB是0.12倍。

9月29日，電盈行使「可換股票據所附帶的兌換證」的兌換權，以每股0.5元兌換盈大新股11.85億股，盈大發行股數大増至15.87億股，盈大每股NAV大大攤薄至2.24元，PB是0.49倍而非報價機所示的0.11倍。

2）盈大街現時市值17.4億元，街外小股東佔44.7%，即7.66億股，值78.3億元，電盈小股東獲送的盈大股數為5.9億股。

3）盈大截至6月止的半年，虧損1.56億元，看不出有機會短中期內扭轉見紅局面。盈大在本港、日本、印尼擁有94億元物業，淨借貸59億元，淨借貸／股東資金比率145％。付出0.49倍PB投資於一隻如此條件的地產股，應屬不值得。然而，亦非全無可博之道。

4）可博之道第一，是李澤楷私人的保險集團富衛，借殻上市，但機會較微；富衛有足夠條件獨立上市，不必借殻。第二，是賣殻，賣予有意搞上市公司的私人友好；市值僅17億餘元的上市公司，對幾百億元以上身家的大亨無甚意義。

＊電盈小股東獲送的盈大股份，本周一正式可以出售。過去4日，盈大大成交，2.26億股易手，13％股份易手（佔街貨近三成），股價大冧40％，昨日交投大減，估計拋售告一段落，短炒可博15％回報。

同場加映：市值逾200億元的本港地產股，有12隻。以最新資產負債表計算，PB最高的是恒隆地產（101），為0.68倍，最低的是嘉里建設（683）與恒隆集團（010），俱為0.29倍。不妨酌量收集嘉里。

嘉里現價19.62元，現時PB較8年平均0.48倍折讓40％，較同級同業平均0.44倍折讓34％。嘉里的質素，不會低過同業太多，PB照同業打八折見0.35倍，值23.7元，潛在升幅21％。摩通睇28.5元，高盛睇26.5元。

何車

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