倒米？｜華為：中國5G用戶體驗差 速率不及韓國一半

【更新內容】《21世紀經濟報道》報道，華為技術有限公司常務董事、運營商BG總裁丁耘昨日出席中國國際信息通信展覽會時提到，中國已經建立了一個世界上規模最大的5G網絡，但在用戶體驗、覆蓋、商業閉環上與國外仍有差距。

丁耘指出，韓國5G的下行速率是600多兆，中國的平均數大概只有270多兆；韓國9月底的5G用戶滲透已經達25%，而中國今天的水平僅8%。

他更直言，中國5G的用戶體驗存在著「假、啞、差」三個問題，包括：手機上顯示為5G，但是實際上只有4G覆蓋、有些地方有5G信號覆蓋，但打不到電話、一些地方4G、5G的頻繁切換，為用戶帶來很差體驗。

丁耘亦提到，韓國5G商用以後，營運商ARPU（每用戶平均收入）增長了37%，今年上半年，韓國三個營運商的利潤取得了雙位數增長，中國在商業回報上仍存在不小的挑戰。並指儘管中國的5G用戶數已經達到了1.5億，但是目前5G用戶數的網絡、手機和套餐的配套率還是很低，有很多用戶買了5G套餐，但還是使用4G手機。也有很多的用戶有了5G手機，但是網絡上還沒有5G的覆蓋。

他亦指，5G的設備會讓基站功耗大幅增長，這對整個供電系統提出了巨大的挑戰。建議營運商可通過創新的差異化應用來加速釋放流量的紅利，以及要面對5G即將帶來的賬單風暴等潛在問題。

丁耘預測，5G商用3年後，營運商在商業客戶單量可能會增長7倍，現在必須對IT平台進行有規劃的架構改造。

此外，美國網媒Politico取得歐盟議員一份信件的副本，其中歐盟委員會副主席安西普（Andrus Ansip）等40多名歐洲議會議員將華為和中興（763）列為對網絡安全有威脅的高風險公司，呼籲歐洲國家削減對兩公司的公共資金支持。

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