國慶數據｜莎莎香港零售銷售額跌48%　內地升38%

莎莎（178）公佈今年7月1日至9月底止第二財季，以及及「十‧一國慶」假期的銷售數據。今年「十‧一國慶」假期由10月1日起延長至8日，莎莎於港澳地區零售銷售按年跌幅 51.9%，其中香港的零售銷售按年跌48.3%；澳門零售銷售按年跌幅56.4%。中國的表現則較預期理想，該8日的零售銷售按年增長38.7%，相對今年上半財年的零售銷售按年下跌10%顯著改善。

第二季零售及批發總營業額按年則跌55.3%至6.96億元，其中香港及澳門地區的銷售額分別按年下跌 68.4%及78%。莎莎表示，肺炎疫情持續影響旅客，訪港內地旅客人數下滑至接近零，澳門在8月中開始逐步開放中國部份城市的入境限制前，亦是面對同樣情況，令集團整體內地客交易宗數按年大跌97.4%。

此外，第二季度港澳地區的同店銷售按年跌61%，每宗交易平均金額為204元，按年跌37.3%，交易宗數210萬宗，跌45%。不過，按季而言，第二季本地客整體交易宗數有所改善，按季升8.5%；本地客每宗交易平均金額亦略為增加，按季上升2.3%。但集團表示，本地客生意沒有明顯改善。

截至9月，香港門店較6月減少3間至106間，內地門店增加5間至48間，馬來西亞減少2間至77間。

莎莎正積極理順店舖網絡，以減省成本，特別是位處於遊客區的店舖，並與業主洽談減租，亦因應情況洽談短期租約。另外透過微信小程序、其他社交媒體直播等平台，加快投入發展電子商貿及線上線下業務。集團第二季電子商貿的銷售按年上升36%，按季則升38.7%。

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