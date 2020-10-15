驚安之殿堂｜DONKI中環店開業 逾百人塞爆皇后大道中

DON DON DONKI（驚安之殿堂，下簡稱DONKI）中環店今天開業，中午時段，大批白領上班組，趁午飯時間前往「朝聖」，一度塞爆皇后大道中角落。記者現場所見，逾百人在店舖外等候進場，人流保持流動，在場需要排10分鐘左右可進場。不過，疫情尚未受控，現場所見，店舖入場時要求市民量度體溫，及提供搓手液，店舖門外則圍起欄杆，入讓市民排隊，未見要求保持一定社交距離。

市民劉小姐今早八時許已抵達店外排隊，十點開業只需等八分鐘已可進場。她稱每間Donki開張都曾到訪，同意是日人流不如尖沙咀店開幕時迫爆，但仍算相當熱鬧，顧客絡繹不絕。問其場內防疫措施是否足夠，她說：「大家都好自律，會載口罩。」

劉另讚新店選址「聰明」，位處核心商業區，且有天橋連接上山方向和中環街市，能夠聚集人流。而在售賣一般超級市場貨品之外，新店特色在於首設專櫃賣高級便當，價錢偏貴，但質優味美。

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