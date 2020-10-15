陳德霖夥眾安成立科企受質疑

【本報訊】退休一年的金管局前總裁陳德霖，繼早前斥資逾千萬元在灣仔購買商廈單位，最新舉措是成立金融科技公司圓幣錢包，並任董事會主席。該公司投資者之一為眾安在線（6060）旗下Zhong An Digital Asset Group Limited；去年獲虛銀牌照的首批三間營運商之一眾安銀行，正由眾安在線與百仕達（1168）合資組成。

據規定，金管局助理總裁或以上級別高層，離職後如重投市場工作，冷河期最少一年，若新工作與原職務構成潛在利益衝突，亦需獲批准。

林卓廷指做法不理想

陳德霖去年10月退休，一年冷河期剛過。立法會議員林卓廷認為，雖然陳已完成一年過冷河，但隨即與處理過發牌申請的眾安合作，觀感上難免讓人對當中角色是否有利益衝突存疑，做法不算理想。陳德霖發言人回覆指，金管局發虛銀牌照有完整及嚴謹制度與程序。

圓幣錢包共有五個主要投資者，各佔約20%股權，包括總部在深圳南山區的璀璨資本、Dragongfly Round L.P.、Eminent Vision Limited、HashKey Holdings Limited及ZhongAn Digital Asset Group Limited。

據公司註冊處資料，圓幣錢包7月成立，已發行股本5,000萬美元，已繳股本1,000萬美元。陳德霖指跨境貿易痛點包括滙率風險及支付難且慢，冀以金融創新為市場提供解決方案，促進區內貿易及加強香港國際金融中心地位。