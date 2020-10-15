中央禁招攬博彩　濠賭股挫

【本報訊】內地對賭場管制「加辣」，擬將招攬公民出境賭博作為打擊目標，濠賭股昨受挫。有博彩中介業者表示，內地此舉顯示日後將加大力度抑制資金外流、打擊組織境外賭博等，或促使業界改用保守策略做生意，以減低觸犯法律風險，惟此同時拖累賭收復蘇。

刑法修正案草案中，內地擬進一步調整開設賭場的刑罰，同時增加境外賭場人員組織、招攬中國公民出境賭博犯罪。受消息影響，從事博彩中介人業務、周焯華旗下太陽城（1383）跌1.4%，報0.7元。銀娛（027）及金沙（1928）各跌1%及3.5%，分別報51.4元及27.35元；永利（1128）及新濠（200）同樣挫逾半成。

澳門媒體引述澳門娛樂博彩業中介人協會理事林繼光指，中介人集團（貴賓廳）經營模式屬服務式推廣而非招攬式推廣，即向有需要的人提供服務，服務好就會多幫襯，不會隨便招攬客人。他認為招攬是指「引誘」、「鼓動」，令原來沒預備賭博的人做出不符心理預期的事，惟各方未來亦要適應新法律。

業界指影響賭收復蘇

博彩業過去沒投入太多資源去擴展旗下貴賓業務直銷計劃，而是透過博彩中介對賭客作基本評估及招攬，惟代價是產生壞賬；且在計算博彩稅時，壞賬不能用博彩總收入抵銷。林繼光指貴賓廳現時不會輕易借貸，轉型為平台式服務，讓利給叠碼並由其承擔借貸風險；他又指，業界日後或因憂慮觸犯法例，而轉用保守策略經營，此將一定程度影響賭收復蘇。

實德環球（487）副主席馬浩文估計，由於非法網上博彩及非法滙款情況惡化，故內地加重有關違法行為刑罰；集團一直以中場業務為增長動力，相信賭收會隨日後防疫安排放寬而逐漸恢復。